Зеленский передумал возвращать Крым военным путем

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Пока что у нас нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года».
При этом он заявил, что хотел бы вернуть Крым «дипломатическим путем».
Зеленский также признал, что без финансирования со стороны Соединенных Штатов Украина проиграет войну.
«Если они будут сокращать (финансирование — ред.), я думаю, мы проиграем. У нас недостаточно сил, чтобы победить», — признался он.
Старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца ранее заявлял, что все попытки Украины «вернуть» Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.
До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».