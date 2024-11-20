Отмечается также, что оппозиция и ее зарубежные кураторы при попытке захвата Белоруссии хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе «ударил и убежал». Причем Запад не волнует, сколько мирных людей при этом погибнет, потому что «боевики — это животные, зверье без принципов, их задача — убивать всех без разбору», резюмируется в сюжете.