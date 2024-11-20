Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруссии предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, передает белорусский телеканал ОНТ.
В среду вечером телеканал представил фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь», снятый на основе собственного расследования.
«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК (“Белорусский добровольческий корпус”, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ. — Прим. ред.), других формирований и “хоругви” из Польши и Литвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье.
По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. Отмечается, что подготовкой боевиков из числа белорусской оппозиции занимаются польские спецслужбы. Согласно показанному в эфире телеканала сюжету, «официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли».
«Иностранные спецслужбы используют настрой беглых (выехавшей из Белоруссии оппозиции. — Прим. ред.) и диаспор, там активно создают “хоругви”. Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия».
По данным СМИ, в Польше «хоругвями» занимается «Паспалитае рушанне» — группировка, признанная Минском экстремистской. При этом базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани.
Как сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, Польшу проинформировали о подготовке боевиков на ее территории по линии противодействия международному терроризму. Однако затем эти ячейки лишь усилили меры конспирации — местные власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации.
Исходя из плана Запада, первыми вторгнутся вооруженные националисты, «накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать». За ними следом пойдут иностранные наемники, отметил телеканал.
«Когда завяжутся бои, когда подтянутся силы НАТО — спасать демократию, права и свободы — все. Третья мировая война», — говорится в расследовании.
Отмечается также, что оппозиция и ее зарубежные кураторы при попытке захвата Белоруссии хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе «ударил и убежал». Причем Запад не волнует, сколько мирных людей при этом погибнет, потому что «боевики — это животные, зверье без принципов, их задача — убивать всех без разбору», резюмируется в сюжете.