КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму

«Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша… Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек…. Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму», — сказал Бычек в эфире белорусского телеканала ОНТ.