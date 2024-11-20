КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму, заявил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
«Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша… Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек…. Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму», — сказал Бычек в эфире белорусского телеканала ОНТ.