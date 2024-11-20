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На брифинг Лаврова проникла западная журналистка Sky News

Журналистка британской компании Sky News проникла во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро на брифинг министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Как она отметила, иностранка заранее пришла в зал мероприятия и села в задних рядах.

Западных журналистов перестали приглашать на пресс-конференции Лаврова после того, как против российских СМИ начали вводить санкции и отказывать российским дипломатам в аккредитации, уточнила представитель МИДа.

Захарова предложила присутствующим проголосовать — оставить журналистку на пресс-конференции или отказать ей.

«В зале несколько секунд было абсолютно тихо. А потом все подняли руки — мы единогласно были за то, чтобы дама осталась. Та заметно покраснела», — передает ее слова «Комсомольская правда».

В понедельник, 18 ноября, в Рио-де-Жанейро начался двухдневный саммит стран G20. Российскую делегацию возглавил Лавров. У министра, помимо участия в пленарных заседаниях, был запланирован ряд двусторонних встреч.

Лавров Сергей
Захарова Мария
G20