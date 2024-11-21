Юрий Слюсарь обсудил вопросы развития транспортной магистрали М-4 «Дон»

«В Москве началась “Транспортная неделя — 2024”. Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из таких — дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 “Дон”. Здесь требуется провести работы по реконструкции участка от 933-го до 1024-го км (от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая)», — написал Юрий Слюсарь.
По словам Вячеслава Петушенко, для реализации проекта необходимо использовать привлеченные средства инвесторов, а также средства самой компании «Автодор». Планируется сделать М-4 «Дон» более комфортной для жителей донского региона, а также сохранить ее транзитную функцию.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.