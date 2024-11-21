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Юрий Слюсарь обсудил вопросы развития транспортной магистрали М-4 «Дон»

Ростовская область, 20 ноября 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил вопросы развития транспортной магистрали М-4 «Дон» с председателем правления «Автодора» Вячеславом Петушенко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве началась “Транспортная неделя — 2024”. Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из таких — дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 “Дон”. Здесь требуется провести работы по реконструкции участка от 933-го до 1024-го км (от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая)», — написал Юрий Слюсарь.

По словам Вячеслава Петушенко, для реализации проекта необходимо использовать привлеченные средства инвесторов, а также средства самой компании «Автодор». Планируется сделать М-4 «Дон» более комфортной для жителей донского региона, а также сохранить ее транзитную функцию.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.