Юрий Слюсарь обсудил вопросы развития транспортной магистрали М-4 «Дон»

«В Москве началась “Транспортная неделя — 2024”. Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из таких — дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 “Дон”. Здесь требуется провести работы по реконструкции участка от 933-го до 1024-го км (от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая)», — написал Юрий Слюсарь.