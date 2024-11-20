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В фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь

Фильм ОНТ: три района могут стать первыми целями для нападения на Беларусь.
Источник: Комсомольская правда

В фильме «Бесы. Как хотят захватить Беларусь» телеканала ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь, которое готовится беглыми оппозиционерами из-за рубежа при поддержке западных заказчиков.

В качестве направления задуманной беглыми атаки на Беларусь называется Брестской области.

Всего определены, сказано в фильме ОНТ, четыре территории для захвата. Это Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы, «удобные» для подобных действий из-за ландшафта Полесья.

Отмечается, что цель беглых — захват маленьких населенных пунктов ради хаоса внутри республики. Далее — захват областных центров и Минска.

Также в фильме КГБ сообщил, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Кроме того, в КГБ Беларуси отметили: деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.

Тем временем Верховный суд привел статистику по разводам в Беларуси: 54% разводов из-за различия взглядов и несовместимости характеров, 72% семей расходятся по инициативе женщин, но 18% пар примиряются.

А Минтруда сказало, можно ли рабочий день 3 января 2025 года перенести на субботу.