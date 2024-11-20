В фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь

Также в фильме КГБ сообщил, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Кроме того, в КГБ Беларуси отметили: деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.