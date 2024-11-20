В фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь

В фильме «Бесы. Как хотят захватить Беларусь» телеканала ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь, которое готовится беглыми оппозиционерами из-за рубежа при поддержке западных заказчиков.
В качестве направления задуманной беглыми атаки на Беларусь называется Брестской области.
Всего определены, сказано в фильме ОНТ, четыре территории для захвата. Это Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы, «удобные» для подобных действий из-за ландшафта Полесья.
Отмечается, что цель беглых — захват маленьких населенных пунктов ради хаоса внутри республики. Далее — захват областных центров и Минска.
Также в фильме КГБ сообщил, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Кроме того, в КГБ Беларуси отметили: деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.
Тем временем Верховный суд привел статистику по разводам в Беларуси: 54% разводов из-за различия взглядов и несовместимости характеров, 72% семей расходятся по инициативе женщин, но 18% пар примиряются.
А Минтруда сказало, можно ли рабочий день 3 января 2025 года перенести на субботу.