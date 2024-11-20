КГБ: еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь

Комитет государственной безопасности сообщил в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь» телеканала ОНТ, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.
Это уроженец Солигорска Василий Веремейчик 1990 года рождения. Известно, что с 2022 года он участвовал в военных действиях на территории Украины в составе названной террористической организации под позывным Пацук.
Как сообщил начальник Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек, Веремейчика доставили в Беларусь в рамках международного сотрудничества по запросу Комитета госбезопасности. Веремейчик разыскивался по уголовному делу по факту деятельности так называемого «Полка Калиновского», признанного в Беларуси террористической организацией.
— Это очередное напоминание тем, кто посягнул на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь, о принципе неотвратимости наказания, — отметил Бычек.
Также начальник Следственного управления КГБ напомнил в эфире ОНТ:
— Лица, которые стали на путь терроризма и экстремизма, те, которым не дает покоя существование мирной и спокойной Беларуси, должны жить с мыслью о том, что белорусское правосудие настигнет их в любой точке мира.
Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь.