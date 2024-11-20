Европарламент одобрил новый состав Еврокомиссии

Впервые с 1999 года ни одна из кандидатур страны в Комиссию не была отклонена. Авторы статьи пишут, что это является «шагом назад для парламента». Отмечается также, что парламентарии зашли в тупик, когда приступили к проверке шести заместителей председателя Еврокомиссии и еврокомиссара от Венгрии.