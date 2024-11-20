Европарламент одобрил новый состав Еврокомиссии

В материале говорится, что комиссары от Европейской народной партии, во главе которой стоит председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, получили 14 мест из 26.
Впервые с 1999 года ни одна из кандидатур страны в Комиссию не была отклонена. Авторы статьи пишут, что это является «шагом назад для парламента». Отмечается также, что парламентарии зашли в тупик, когда приступили к проверке шести заместителей председателя Еврокомиссии и еврокомиссара от Венгрии.
В сентябре фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Каллас займет эту должность после того, как 1 декабря истекут полномочия нынешнего представителя Жозепа Борреля. Politico писала о полном контроле фон дер Ляйен над делами объединения и избавлении от внутренней оппозиции.
В июне 2024 года фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии. Это решение было принято Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге.