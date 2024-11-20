КГБ Беларуси: деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму

В эфире ОНТ сообщалось о подготовке в Польше и Литве незаконных вооруженных формирований. В частности, в Литве это хоругвь в Вильнюсе. Ее база — клуб «Литвины», где порядка 70 участников и не менее шести адресов, где изучают теорию, единоборства, силовую подготовку, проводят тренировки и вылазки. А среди польских городов, где действуют подобные организации с тренировочными базами и лагерями под эгидой признанного экстремистским «Паспалітага рушаньння», названы Вроцлав, Варшава, Белосток, Гданьск, Лодзь, Краков, Познань.