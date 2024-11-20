КГБ Беларуси: деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму

Начальник Следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек сказал в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь» телеканала ОНТ, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму. Речь идет о подготовке беглых радикалов в названных соседних с Беларусью странах. Об этом пишет БелТА.
В эфире ОНТ сообщалось о подготовке в Польше и Литве незаконных вооруженных формирований. В частности, в Литве это хоругвь в Вильнюсе. Ее база — клуб «Литвины», где порядка 70 участников и не менее шести адресов, где изучают теорию, единоборства, силовую подготовку, проводят тренировки и вылазки. А среди польских городов, где действуют подобные организации с тренировочными базами и лагерями под эгидой признанного экстремистским «Паспалітага рушаньння», названы Вроцлав, Варшава, Белосток, Гданьск, Лодзь, Краков, Познань.
В состав подобных структур входят беглые белорусские радикалы. Цель их подготовки и «обкатки» — попытка вторгнуться в Беларусь и захватить власть с оружием в руках.
«При этом польские спецслужбы не хотят, чтобы их обвинили в подготовке милитаристских формирований, которые готовятся к вторжению в Беларусь, другое государство. Это категорически противоречит всем международным нормам. Фактически это содействие терроризму. И потому дан приказ беглым и хоругвам “не отсвечивать”, не афишировать свою деятельность», — говорится в эфире ОНТ.
Также в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь» Константин Бычек подчеркнул:
— Комитетом были проанализированы и обобщены все данные, свидетельствующие о террористическом характере указанной деятельности, в результате чего Верховным Судом было принято решение о признании этих ячеек террористической организацией.
Начальник следственного управления КГБ Беларуси отметил, что отдельным государственным структурам Польши и Литвы необходимо обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму.
Тем временем в КГБ сообщили, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.
Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь.