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Краснов провёл переговоры с генпрокурором Узбекистана Юлдашевым

Прибывший в Ташкент генпрокурор России Игорь Краснов провёл переговоры с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Источник: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Приветствуя иностранного коллегу, глава российского надзорного ведомства поблагодарил его за гостеприимство. Он напомнил о состоявшемся в мае этого года государственном визите президента России в Узбекистан, в ходе которого лидеры двух стран подтвердили важность укрепления контактов компетентных органов в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, борьбы с трансграничной преступностью.

«Вектор развития российско-узбекистанского прокурорского сотрудничества, определённый в ходе нашей встречи в Москве в апреле этого года, а также на состоявшихся заседаниях генеральных прокуроров государств — членов ШОС и КСГП, в полной мере отвечает долгосрочным ориентирам, обозначенным лидерами России и Узбекистана. Вместе с тем считаю, что настало время реформировать КСГП», — сказал Краснов.

Он также сообщил, что дополнительный импульс обмену практическим опытом работы придаст организация внеплановых экспертных встреч в рамках взаимодействия СНГ и ШОС, в том числе в многостороннем формате, для обсуждения возникающих актуальных проблем и совместного поиска путей их решения.

Прокуратура