Краснов провёл переговоры с генпрокурором Узбекистана Юлдашевым

«Вектор развития российско-узбекистанского прокурорского сотрудничества, определённый в ходе нашей встречи в Москве в апреле этого года, а также на состоявшихся заседаниях генеральных прокуроров государств — членов ШОС и КСГП, в полной мере отвечает долгосрочным ориентирам, обозначенным лидерами России и Узбекистана. Вместе с тем считаю, что настало время реформировать КСГП», — сказал Краснов.