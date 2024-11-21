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Пентагон: США нужно вести диалог с РФ с целью предотвращения ядерной угрозы

Бьюкенен подчеркнул, что «реальный и предметный» диалог между странами не должен останавливаться.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о необходимости диалога между США, Россией, Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерного конфликта.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, он отметил, что подход американского правительства должен основываться на постоянном взаимодействии с оппонентами и поддержании конструктивного диалога.

Контр-адмирал подчеркнул важность таких усилий для укрепления стратегического сдерживания и снижения рисков ядерной войны.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обновление ядерной доктрины РФ, заявил, что у России должна быть возможность защищать себя.