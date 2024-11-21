МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России

«Позиция Франции ясна. Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, у нас “нет красных линий” в этом плане. Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН. Она должна быть в состоянии себя защитить», — сказал он.