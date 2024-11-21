Посольство США на Украине возобновило работу после приостановки

«Посольство США на Украине возобновило предоставление услуг после временной приостановки из-за объявления об укрытии, сделанного ранее сегодня. Мы призываем граждан США сохранять бдительность, следить за обновлениями из официальных украинских источников и быть готовыми укрыться на месте, если будет объявлена воздушная тревога», — написала она.