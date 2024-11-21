Пентагон сообщил о боеготовности Сил стратегического сдерживания США

Представитель Стратегического командования (STRATCOM) американского Минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что в рамках стратегии сдерживания США должны вести реальный и предметный диалог с Россией, Китаем и КНДР. Он также сообщил, что американские Силы стратегического сдерживания приведены в боеготовность.