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Пентагон сообщил о боеготовности Сил стратегического сдерживания США

Представитель Стратегического командования (STRATCOM) американского Минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что в рамках стратегии сдерживания США должны вести реальный и предметный диалог с Россией, Китаем и КНДР. Он также сообщил, что американские Силы стратегического сдерживания приведены в боеготовность.

Источник: AP 2024

Господин Бьюкенен отметил готовность американских ядерных сил к предстоящей передаче власти в стране администрации избранного президента Дональда Трампа. «Подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).