Трентон
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Турции осудил атаку хуситов на принадлежащий турецкой компании сухогруз

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. МИД Турции осудил ракетный удар йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» по сухогрузу Anadolu S в акватории Красного моря.

Источник: AP 2024

«Мы осуждаем ракетный обстрел со стороны хуситов находившегося у берегов Йемена сухогруза Anadolu S, ходящего под флагом Панамы и принадлежащего турецкой компании. Принимаются необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в дальнейшем», — говорится в заявлении МИД Турции.

Об атаке на сухогруз в среду заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Судно Anadolu S, по его словам, было атаковано несколькими баллистическими и противокорабельными ракетами, когда оно находилось в Красном море. Как утверждает Сариа, силы повстанцев зафиксировали прямое попадание по корпусу судна. Он объяснил нападение тем, что владеющая сухогрузом компания «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины».