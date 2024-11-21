МИД Турции осудил атаку хуситов на принадлежащий турецкой компании сухогруз

«Мы осуждаем ракетный обстрел со стороны хуситов находившегося у берегов Йемена сухогруза Anadolu S, ходящего под флагом Панамы и принадлежащего турецкой компании. Принимаются необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в дальнейшем», — говорится в заявлении МИД Турции.
Об атаке на сухогруз в среду заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Судно Anadolu S, по его словам, было атаковано несколькими баллистическими и противокорабельными ракетами, когда оно находилось в Красном море. Как утверждает Сариа, силы повстанцев зафиксировали прямое попадание по корпусу судна. Он объяснил нападение тем, что владеющая сухогрузом компания «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины».