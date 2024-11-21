Захарова назвала слова главы МИД Австрии о тысячелетнем конфликте ложью

Шалленберг на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене заявил, что 19 ноября символизирует «печальную дату», утверждая, что прошла ровно тысяча лет с момента начала полномасштабного конфликта. Между тем реальная продолжительность российской спецоперации составляет около тысячи дней.