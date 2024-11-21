Захарова назвала слова главы МИД Австрии о тысячелетнем конфликте ложью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление главы австрийского МИД Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине якобы длится тысячу лет.
Шалленберг на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Вене заявил, что 19 ноября символизирует «печальную дату», утверждая, что прошла ровно тысяча лет с момента начала полномасштабного конфликта. Между тем реальная продолжительность российской спецоперации составляет около тысячи дней.
Захарова прокомментировала эту неточность в своем Telegram-канале, отметив, что привычка распространять ложные сведения стала нормой.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разрешение Запада на удары вглубь России доказывает, что Украина для него больше не представляет ценности.