Экс-лидер лейбористов призвал Стармера прояснить ситуацию со Storm Shadow

Корбин отметил, что премьер обязан прояснить, были ли британские ракеты задействованы в таких ударах, а также объяснить, какие последствия это может иметь для Великобритании. Он подчеркнул, что важно выяснить, означает ли это фактическое вовлечение страны в военный конфликт с ядерной державой, каковы риски для граждан и почему такое решение было принято без согласования с парламентом.