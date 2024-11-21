Экс-лидер лейбористов призвал Стармера прояснить ситуацию со Storm Shadow

Бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра Кира Стармера немедленно объяснить ситуацию с применением британских ракет Storm Shadow.
Политик, возглавлявший партию с 2015 по 2020 год и покинувший ее в мае 2024 года, считает, что глава правительства должен предоставить парламенту информацию о возможном использовании этих вооружений для ударов по территории России.
Корбин отметил, что премьер обязан прояснить, были ли британские ракеты задействованы в таких ударах, а также объяснить, какие последствия это может иметь для Великобритании. Он подчеркнул, что важно выяснить, означает ли это фактическое вовлечение страны в военный конфликт с ядерной державой, каковы риски для граждан и почему такое решение было принято без согласования с парламентом.
Несмотря на осуждение действий России в рамках специальной военной операции на Украине, Корбин акцентировал внимание на необходимости снижения напряженности и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта. По его мнению, вместо того чтобы обострять ситуацию, мировые лидеры должны стремиться к миру. Политик также подчеркнул, что в случае ядерного конфликта победителей не будет.
Ранее официальный представитель премьер-министра Великобритании Кир Стармер отказался комментировать появившиеся в СМИ данные об ударах по российской территории британскими ракетами Storm Shadow.