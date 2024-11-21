Пентагон допускает обмен ядерными ударами, если сохранится часть арсенала США

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен (ударами), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал Томас Бьюкенен.