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WSJ сообщила об отсутствии у Великобритании большого запаса ракет Storm Shadow

Великобритания не имеет большого количества крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow для поставок на Украину. Об этом, ссылаясь на военно-разведывательную компанию Janes, сообщает газета Wall Street Jornal (WSJ).

Источник: AFP 2023

По информации источника издания, с начала конфликта на Украине в британском арсенале насчитывалось примерно 822 ракеты. С тех пор министерство обороны не заказывало у англо-французской военно-промышленной компании MBDA новых Storm Shadow.

WSJ отмечает, что у Лондона вряд ли имеются возможности для одновременного наращивания поставок Киеву и сохранения необходимых запасов для нужд собственной обороны.

20 ноября бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра страны Кира Стармера прояснить ситуацию насчет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Курской области.