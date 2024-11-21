WSJ сообщила об отсутствии у Великобритании большого запаса ракет Storm Shadow

По информации источника издания, с начала конфликта на Украине в британском арсенале насчитывалось примерно 822 ракеты. С тех пор министерство обороны не заказывало у англо-французской военно-промышленной компании MBDA новых Storm Shadow.
WSJ отмечает, что у Лондона вряд ли имеются возможности для одновременного наращивания поставок Киеву и сохранения необходимых запасов для нужд собственной обороны.
20 ноября бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от премьер-министра страны Кира Стармера прояснить ситуацию насчет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Курской области.