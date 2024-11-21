В Госдуму внесут проект о праве работать удаленно матерям детей до трех лет

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с депутатом Александром Аксененко намерены внести в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей переводить на удаленный режим работы беременных женщин и матерей с детьми до трех лет при их письменном заявлении.
Соответствующий документ будет представлен на рассмотрение парламента в четверг, сообщили в пресс-службе партии.
Согласно законопроекту, перевод на дистанционную работу будет возможен для указанных категорий работников, если специфика их трудовой деятельности позволяет выполнять обязанности удаленно. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что действующее законодательство не обязывает работодателей предоставлять такую возможность беременным, что создает серьезные трудности для многих женщин.
Миронов пояснил, что предлагаемая мера должна охватывать не только беременных женщин и матерей с маленькими детьми, но и одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также опекунов и единственных кормильцев семей с детьми-инвалидами. Такая инициатива направлена на то, чтобы обеспечить женщинам возможность совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей.
Аксененко, соавтор законопроекта, подчеркнул, что женщины часто отказываются от рождения второго ребенка из-за необходимости выбирать между карьерой и семейными обязанностями. Он напомнил, что в период пандемии система удаленной работы зарекомендовала себя как эффективная в различных сферах, и этот опыт можно использовать для поддержки родителей.
Особое внимание в законопроекте уделяется положению беременных женщин. По словам Аксененко, многие из них сталкиваются с физическими трудностями на ранних сроках беременности, но вынуждены работать до 30-й недели из-за ограничений декретного отпуска. Возможность удаленной работы позволит избежать необходимости брать частые больничные, увольняться или подвергать риску здоровье матери и ребенка.
Ранее в Государственной Думе предложили в экспериментальном режиме ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода для одного из родителей в многодетной семье и для одиноких родителей.