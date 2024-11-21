В Госдуму внесут проект о праве работать удаленно матерям детей до трех лет

Миронов пояснил, что предлагаемая мера должна охватывать не только беременных женщин и матерей с маленькими детьми, но и одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также опекунов и единственных кормильцев семей с детьми-инвалидами. Такая инициатива направлена на то, чтобы обеспечить женщинам возможность совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей.