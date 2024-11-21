Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала

Между тем в США не согласились с тем, что разрешение Украине на удары по России американскими ракетами может приравниваться к участию Соединенных Штатов в конфликте. В Пентагоне считают, что эскалация не приведет к мировой войне, а в Госдепе заверили, что США и НАТО не представляют для России угрозы.