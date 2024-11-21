Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала

«Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал Бьюкенен в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательным в России). Его слова приводит «РИА Новости». Представитель STRATCOM уточнил, что сохранить резерв стратегических вооружений США необходимо для «удержания лидерства в мире».
19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил обновленную ядерную доктрину. В Кремле пояснили: ядерное сдерживание направлено на «понимание потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии».
Между тем в США не согласились с тем, что разрешение Украине на удары по России американскими ракетами может приравниваться к участию Соединенных Штатов в конфликте. В Пентагоне считают, что эскалация не приведет к мировой войне, а в Госдепе заверили, что США и НАТО не представляют для России угрозы.