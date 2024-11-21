Маск: решения по кандидатам в новый кабмин США принимает президент Трамп

Илон Маск заявил, что не оказывает прямого влияния на выбор кандидатов на министерские посты, которые делает избранный президент США Дональд Трамп для своей администрации.
Маск подчеркнул, что хотя он иногда выражает свое мнение о претендентах, окончательные решения полностью находятся в компетенции президента и часто принимаются без его участия.
Такое заявление миллиардер сделал в социальной сети X*, комментируя публикацию The New York Post, где утверждалось, что он якобы играет значительную роль в формировании будущей администрации Трампа.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует на должность постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, который ранее занимал пост бывшего и.о. генпрокурора.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.