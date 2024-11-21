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Al Aqsa: при ударе Израиля по жилым домам в Газе погибли свыше 60 человек

Жертвами удара стали женщины и дети.

Израильские военные обстреляли жилой район в секторе Газа, по последним данным, погибли 65 человек, сообщает Al Aqsa.

В частности, жертвами удара по жилым домам стали женщины и дети.

«66 человек. Большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа», — говорится в сообщении палестинского телеканала.

Число жертв продолжает увеличиваться. В первых сообщениях говорилось о 30 погибших и 100 пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали детское отделение с инкубаторами для младенцев в области Джебалии на севере сектора Газа. Новорождённые, а также журналисты и медики получили травмы.