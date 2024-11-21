Меркель призналась, что ее поражала уверенность Путина в собственной правоте

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты», — пишет бывший канцлер. Она вспоминает об известной речи Путина, произнесенной в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике.
Меркель отметила, что «не считала полностью неверными» некоторые положения, озвученные тогда Путиным. В качестве примера она назвала его критику войны США в Ираке. «Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку». При этом экс-канцлер подчеркнула, что «Россия не исчезнет с карты мира».
Меркель представит книгу в Берлине 26 ноября. Мемуары выйдут под названием «Свобода. Воспоминания 1954 — 2021». Их она написала вместе со своей многолетней помощницей Беате Бауман, руководившей бюро экс-канцлера.
О речи Путина
Путин выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс. Он тогда подчеркнул, что «односторонние, подчас нелегитимные, действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности», а «отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах». Президент отметил, что «международное право должно иметь универсальный характер».
«Нужен баланс интересов» в области безопасности, и мир может развиваться только на основе многосторонней модели, подчеркнул Путин.
Многие эксперты сходятся во мнении, что многое из того, о чем предупреждал российский лидер, сбывается в наши дни. Расширение НАТО, однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы, — эти и другие вопросы, затронутые Путиным в Мюнхене в 2007 году, сегодня оказались еще более острыми.