Меркель призналась, что ее поражала уверенность Путина в собственной правоте

Путин выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс. Он тогда подчеркнул, что «односторонние, подчас нелегитимные, действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности», а «отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах». Президент отметил, что «международное право должно иметь универсальный характер».