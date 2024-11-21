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Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если останется арсенал

Часть арсенала следует оставить для «дальнейшего сдерживания потенциальных противников».

Соединённые Штаты не исключают обмен ядерными ударами, при котором американская сторона «сохранит часть своего арсенала», заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен.

Он уточнил, что часть арсенала следует оставить для «дальнейшего сдерживания потенциальных противников».

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен ударами, не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придётся произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал контр-адмирал.

По его словам, речь идёт об условиях, при которых у Соединённых Штатов останутся «резервы». В таком случае Вашингтон «продолжит лидировать в мире».

Заявление прозвучало в ходе выступления Бьюкенена в Центре стратегических и международных исследований (CSIS*) в Вашингтоне. Представитель Пентагона прокомментировал возможное использование ядерного вооружения.

Он отметил, что США «не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами».

Ранее Бьюкенен заявил о необходимости диалога между Соединёнными Штатами, РФ, КНР и Северной Кореей для предотвращения угрозы ядерного конфликта.

* Деятельность Центра стратегических и международных исследований (CSIS) признана нежелательной на территории РФ.