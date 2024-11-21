Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если останется арсенал

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен ударами, не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придётся произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал контр-адмирал.