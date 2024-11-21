Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если останется арсенал

Он уточнил, что часть арсенала следует оставить для «дальнейшего сдерживания потенциальных противников».
«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен ударами, не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придётся произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал контр-адмирал.
По его словам, речь идёт об условиях, при которых у Соединённых Штатов останутся «резервы». В таком случае Вашингтон «продолжит лидировать в мире».
Заявление прозвучало в ходе выступления Бьюкенена в Центре стратегических и международных исследований (CSIS*) в Вашингтоне. Представитель Пентагона прокомментировал возможное использование ядерного вооружения.
Он отметил, что США «не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами».
Ранее Бьюкенен заявил о необходимости диалога между Соединёнными Штатами, РФ, КНР и Северной Кореей для предотвращения угрозы ядерного конфликта.
* Деятельность Центра стратегических и международных исследований (CSIS) признана нежелательной на территории РФ.