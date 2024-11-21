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Экс-президент Абхазии Аслан Бжания: выборы пройдут в первой декаде февраля

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что досрочные выборы главы государства пройдут в первой декаде февраля 2025 года. В интервью РИА Новости он добавил, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность голосования.

Источник: РИА "Новости"

Политик добавил, что представители его команды обязательно будут участвовать в выборах, но о своей позиции он объявит позднее.

Вчера, 20 ноября, и. о. президента Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба, поручив правительству продолжать работу.

Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании на внеочередной сессии 19 ноября. Поводом для политического кризиса стали планы правительства страны ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как считала оппозиция, лишит республику экономического суверенитета. В интервью «Ъ» Бжания объяснил свое решение нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом Бжания заявил о планах баллотироваться на следующих выборах главы государства.