Экс-президент Абхазии Аслан Бжания: выборы пройдут в первой декаде февраля

Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании на внеочередной сессии 19 ноября. Поводом для политического кризиса стали планы правительства страны ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как считала оппозиция, лишит республику экономического суверенитета. В интервью «Ъ» Бжания объяснил свое решение нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом Бжания заявил о планах баллотироваться на следующих выборах главы государства.