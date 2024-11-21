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Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова журналистка Sky News покраснела

Журналистка из Британии покраснела, когда увидела настоящую демократию.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала участие журналистки британского телеканала Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Симоньян отметила, что журналистка из Британии покраснела, когда увидела настоящую демократию.

«Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — написала она в Telegram.

Симоньян напомнила, что иностранных журналистов не приглашают на такие мероприятия в ответ на ограничительные меры в отношении РФ.

Она добавила, что провести голосование предложила официальный предстввитель МИД РФ Мария Захарова.

«Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — говорится в публикации Симоньян.

Ранее сообщалось, что журналистка Sky News во время саммита G20 в Бразилии пыталась прорваться без приглашения на брифинг к Лаврову. Захарова заявила, что лично предложила аккредитованным журналистам проголосовать за участие журналистки в пресс-конференции.