Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова журналистка Sky News покраснела

«Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — говорится в публикации Симоньян.