Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова журналистка Sky News покраснела

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала участие журналистки британского телеканала Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Симоньян отметила, что журналистка из Британии покраснела, когда увидела настоящую демократию.
«Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — написала она в Telegram.
Симоньян напомнила, что иностранных журналистов не приглашают на такие мероприятия в ответ на ограничительные меры в отношении РФ.
Она добавила, что провести голосование предложила официальный предстввитель МИД РФ Мария Захарова.
«Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — говорится в публикации Симоньян.
Ранее сообщалось, что журналистка Sky News во время саммита G20 в Бразилии пыталась прорваться без приглашения на брифинг к Лаврову. Захарова заявила, что лично предложила аккредитованным журналистам проголосовать за участие журналистки в пресс-конференции.