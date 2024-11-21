Депутат ГД Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме «поздним прозрением»

Российский парламентарий Михаил Шеремет прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина не способна «вернуть» Крым, депутат ГД назвал это заявление «поздним прозрением».
Он подчеркнул, что украинцы уже заплатили большую цену за это запоздалое осознание.
«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путём отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы от Республики Крым призвал Киев навсегда забыть о полуострове. Он напомнил, что Крым никогда не вернётся под контроль Украины. Шеремет уточнил, что речь идёт о силовом, и о дипломатическом пути.
Зеленский в интервью Fox News признал, что Киев не может «вернуть» Крым с помощью силы. При этом он заявил, что хотел бы воспользоваться «дипломатическим путём».
Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума. Киев и западные государства считают полуостров «оккупированной» территорией..
Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт.