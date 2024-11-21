Меркель в своих мемуарах рассказала, что Трамп был очарован Путиным

Меркель отметила, что Трамп выглядел «очарованным» российским президентом. Помимо этого, он интересовался ее происхождением из Восточной Германии. Бывший канцлер описала, что их общение происходило на разных уровнях: Трамп руководствовался эмоциями, тогда как она опиралась на факты. По окончании встречи у нее осталось «нехорошее предчувствие» и убеждение, что эффективное сотрудничество ради глобального прогресса с ним вряд ли возможно.