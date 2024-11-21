Меркель в своих мемуарах рассказала, что Трамп был очарован Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, в своих мемуарах рассказала о встрече с Дональдом Трампом в 2017 году, отметив его интерес к российскому президенту Владимиру Путину.
По словам Меркель, Трамп задавал ей вопросы о российском лидере, создавая впечатление, что он испытывал к нему определенное восхищение. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit, получившая доступ к отдельным частям мемуаров до их официального выхода.
Меркель отметила, что Трамп выглядел «очарованным» российским президентом. Помимо этого, он интересовался ее происхождением из Восточной Германии. Бывший канцлер описала, что их общение происходило на разных уровнях: Трамп руководствовался эмоциями, тогда как она опиралась на факты. По окончании встречи у нее осталось «нехорошее предчувствие» и убеждение, что эффективное сотрудничество ради глобального прогресса с ним вряд ли возможно.
Впервые Меркель встретилась с Трампом в марте 2017 года, в его первый президентский срок. Свою книгу под названием «Свобода. Воспоминания 1954−2021», написанную совместно с многолетней помощницей Беате Бауман, она представит 26 ноября в Берлине.
Ранее стало известно, что победивший на выборах президента США в ноябре республиканец Дональд Трамп в скором времени может инициировать переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.