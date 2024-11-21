Меркель в мемуарах рассказала, что ее поражало в Путине

Меркель в своих мемуарах призналась, что всегда поражалась уверенности Путина в своей правоте. Она особенно подчеркнула его решительность в убеждениях, что стало очевидно еще в 2007 году, когда президент России выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Там Путин заявил, что современная политическая система должна исключать однополярность, и подчеркнул угрозы для России, которые возникали в условиях мировой нестабильности. Меркель отметила, что не была согласна со всеми его выводами, но часть его аргументов, в частности критика войны в Ираке, «не считала полностью неверными».