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Меркель: уверенность Путина в собственной правоте поражала

Она вспоминает об известной речи Путина, произнесенной в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, в своих мемуарах отметила, что особое впечатление на нее производила уверенность президента России Владимира Путина в собственной правоте.

Отрывки из книги опубликовала газета Die Zeit, получившая эксклюзивный доступ к части материалов.

По словам Меркель, одним из наиболее запоминающихся моментов стало выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Эта речь касалась позиции России в мировой политике, угроз современности и критики однополярного мирового порядка. Меркель признала, что в некоторых пунктах, например в критике войны США в Ираке, она находила рациональное зерно.

По ее словам, Путин проявил себя как человек, всегда готовый к любым вызовам. При этом бывший канцлер подчеркнула, что Россия остается ключевым игроком на международной арене.

Мемуары Меркель, озаглавленные «Свобода. Воспоминания 1954−2021», будут представлены в Берлине 26 ноября. Книга написана в соавторстве с ее давним помощником Беате Бауман, которая руководила бюро экс-канцлера.

Ранее Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с Дональдом Трампом в 2017 году, отметив его интерес к российскому президенту Владимиру Путину.