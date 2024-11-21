Меркель: уверенность Путина в собственной правоте поражала

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, в своих мемуарах отметила, что особое впечатление на нее производила уверенность президента России Владимира Путина в собственной правоте.
Отрывки из книги опубликовала газета Die Zeit, получившая эксклюзивный доступ к части материалов.
По словам Меркель, одним из наиболее запоминающихся моментов стало выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Эта речь касалась позиции России в мировой политике, угроз современности и критики однополярного мирового порядка. Меркель признала, что в некоторых пунктах, например в критике войны США в Ираке, она находила рациональное зерно.
По ее словам, Путин проявил себя как человек, всегда готовый к любым вызовам. При этом бывший канцлер подчеркнула, что Россия остается ключевым игроком на международной арене.
Мемуары Меркель, озаглавленные «Свобода. Воспоминания 1954−2021», будут представлены в Берлине 26 ноября. Книга написана в соавторстве с ее давним помощником Беате Бауман, которая руководила бюро экс-канцлера.
Ранее Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с Дональдом Трампом в 2017 году, отметив его интерес к российскому президенту Владимиру Путину.