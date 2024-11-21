Меркель: уверенность Путина в собственной правоте поражала

По словам Меркель, одним из наиболее запоминающихся моментов стало выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Эта речь касалась позиции России в мировой политике, угроз современности и критики однополярного мирового порядка. Меркель признала, что в некоторых пунктах, например в критике войны США в Ираке, она находила рациональное зерно.