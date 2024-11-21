Пушков: Байден мог согласовать с Трампом отправку Киеву ракет ATACMS

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог быть в курсе планов действующего американского лидера Джо Байдена позволить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он выразил мнение, что демократ мог согласовать данный шаг с республиканцем. Пушков уточнил, что об этом свидетельствует «подозрительное молчание самого Трампа и его команды».
«Шаг Байдена выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счёт)», — написал сенатор в Telegram.
При этом Пушков отметил, что Трамп сам высказывался против такого решения, говоря об опасности начала третьего мирового конфликта.
Глава комиссии Совфеда по информполитике не исключил, что американские власти «рассматривают ракеты как способ усилить позицию Украины» перед переговорами с Российской Федерацией.
Ранее военный аналитик Николас Драммонд выразил мнение, что Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие.