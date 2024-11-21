Песков: прямая линия состоится в один из четвергов декабря

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что на предстоящей прямой линии Путина количество заданных вопросов может, скорее всего, исчисляться миллионами. Прежде всего, по его мнению, будут заданы вопросы касательно специальной военной операции на Украине. Также должны затрагиваться такие темы, как положение России в мире и отношения с США. При этом немаловажными остаются и вопросы «мирной жизни», добавил Федоров. Он указал, что они касаются инфляции, ставок по кредитам, жилья, поддержки многодетных семей и уровня рождаемости, здравоохранения и образования.