В 2025 году в Пермском крае могут сменить 17 прокуроров

Смена 17 прокуроров ожидается в Пермском крае в 2025 году, сообщает ИА URA.RU со ссылкой на собственный источник в политкругах.
По данным ИА, ротация запланирована в территориях Прикамья. Срок пребывания на должности заканчивается у 15 действующих прокуроров, ещё в двух муниципалитетах — Кизеле и Ныробе — ожидаются новые назначения. В последних двух территориях, уточняет URA.RU, сменятся сотрудники в прокуратурах по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Источник ИА уточняется, что часть прокуроров уйдёт на пенсию, а часть назначат на должности в других муниципалитетах.