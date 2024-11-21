В 2025 году в Пермском крае могут сменить 17 прокуроров

По данным ИА, ротация запланирована в территориях Прикамья. Срок пребывания на должности заканчивается у 15 действующих прокуроров, ещё в двух муниципалитетах — Кизеле и Ныробе — ожидаются новые назначения. В последних двух территориях, уточняет URA.RU, сменятся сотрудники в прокуратурах по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.