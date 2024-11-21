Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году в Пермском крае могут сменить 17 прокуроров

Ротация ожидается в муниципалитетах Прикамья.

Источник: Аргументы и факты

Смена 17 прокуроров ожидается в Пермском крае в 2025 году, сообщает ИА URA.RU со ссылкой на собственный источник в политкругах.

По данным ИА, ротация запланирована в территориях Прикамья. Срок пребывания на должности заканчивается у 15 действующих прокуроров, ещё в двух муниципалитетах — Кизеле и Ныробе — ожидаются новые назначения. В последних двух территориях, уточняет URA.RU, сменятся сотрудники в прокуратурах по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Источник ИА уточняется, что часть прокуроров уйдёт на пенсию, а часть назначат на должности в других муниципалитетах.

Прокуратура