Вопросы развития Иркутской области обсудили вице-премьер Марат Хуснуллин и глава региона Игорь Кобзев

В настоящее время в Иркутской области идет работа над мероприятиями, которые будут проводить в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже сформирован перечень населенных пунктов, где планируется возвести новое жилье, начать дорожное строительство, модернизировать объекты ЖКХ и так далее. Так, со слов губернатора, в будущем году начнут реконструкцию участка автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир на острове Ольхоне протяженностью около 30 километров. Сейчас уже идет обновление (в том числе и капитальное) трех участков дороги. Планируется продолжить реконструкцию автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке с 21 по 29 километр. Дорогу расширят, разделение транспортных потоков сделают более безопасным. Кроме того, на участке смонтируют освещение и установят новые остановки. Идет работа над проектом туристской территории «Байкальская слобода».