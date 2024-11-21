Вопросы развития Иркутской области обсудили вице-премьер Марат Хуснуллин и глава региона Игорь Кобзев

Губернатор поблагодарил вице-премьера за внимание к региону в вопросах ликвидации последствий ЧС в 2019 году.
За прошедшие шесть лет в пострадавших от наводнения районах Иркутской области было сделано многое. Это и строительство социальных объектов, инженерной защиты, дорог, нового жилья для пострадавших, восстановление коммунальной и энергетической инфраструктуры. Сейчас благодаря Вашей поддержке мы работаем ещё над 13 мероприятиями в рамках ЧС, — отметил губернатор.
В настоящее время в Иркутской области идет работа над мероприятиями, которые будут проводить в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже сформирован перечень населенных пунктов, где планируется возвести новое жилье, начать дорожное строительство, модернизировать объекты ЖКХ и так далее. Так, со слов губернатора, в будущем году начнут реконструкцию участка автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир на острове Ольхоне протяженностью около 30 километров. Сейчас уже идет обновление (в том числе и капитальное) трех участков дороги. Планируется продолжить реконструкцию автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке с 21 по 29 километр. Дорогу расширят, разделение транспортных потоков сделают более безопасным. Кроме того, на участке смонтируют освещение и установят новые остановки. Идет работа над проектом туристской территории «Байкальская слобода».
В настоящее время мы активно работаем над проектом. Для нас очень важно выполнить задачу, поставленную президентом: ноль выбросов в Байкал, поэтому мы тщательно прорабатываем экологическую часть проекта, оцениваем антропогенную нагрузку, работаем над строительством коллектора и портовой инфраструктуры для сбора отходов с круизных суден, — рассказал Игорь Кобзев.
Также глава Приангарья попросил поддержать проект строительства новых участков федеральной автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита на участке от Иркутска до Байкальска. Это автодорожные обходы населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск протяженностью 59 километров.
Благодаря федеральному центру решаются актуальные вопросы региона, — сказал Игорь Кобзев. — В 2025 году по поручению Президента страны начнётся реконструкция автодороги на острове Ольхон. На это из федерального бюджета выделяют около семи миллиардов рублей. Разработана и проходит государственную экспертизу проектная документация для реконструкции автомобильной дороги, ведущей на озеро Байкал, где создаётся туристская территория «Байкальская слобода». Это крупные проекты, важные для жителей нашего региона, и их невозможно реализовать без поддержки федерального центра. Благодарю вас, Марат Шакирзянович, за поддержку и внимание к Иркутской области.
Со своей стороны Марат Хуснуллин отметил, что в Приангарье в последнее время активно развивается туризм.
В регион ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть озеро Байкал. Дороги должны выдерживать такие нагрузки. Наметили план работы по этому направлению. Кроме того, обсудили обновление общественного транспорта. Рассмотрели также включение некоторых городов в список для создания мастер-планов, которые мы будем реализовывать по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — подытожил зампред правительства РФ.