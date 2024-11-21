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В Красноярске обсудили подготовку к юбилею города

Подготовка к юбилею идёт в рамках специального указа президента России.

Источник: Правительство Красноярского края

Состоялся региональный оргкомитет по подготовке празднования 400-летия Красноярска, который провёл губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Отметим, празднование 400-летия Красноярска состоится в 2028 году. Подготовка к юбилею идёт в рамках специального указа президента России.

— Президент Российской Федерации поддержал предложенные нами инициативы по развитию Красноярска как географического центра России. Важно, что у нас существенно изменились подходы к организации городского пространства. Много усилий вложено на изменение принципов градостроительства. Я знаю, что была большая дискуссия с общественностью, и уже есть соглашения, которые заключаются на новых принципах, чтобы жильё было неразрывно связано с социальной сферой. 400-летие Красноярска — это мощный импульс для развития города. Предусмотрены мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, транспорта, благоустройству, улучшению экологии. Важно, что целевые показатели программы охватывают развитие города до 2036 года, — отметил Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

Глава Красноярска Владислав Логинов рассказал, что на объекты 400-летия на ближайшие три года в бюджете города предусмотрено 9 млрд руб. Это без учёта других источников финансирования. Средства направят на обновление общественного транспорта и проектирование нового транспортного предприятия. Кроме того, деньги пойдут на формирование архитектурно-художественной подсветки зданий, благоустройство улиц, пешеходных и парковых колец, въездов в город, благоустройство парков и скверов. Особое внимание уделят развитию островов, обустройству прилегающих территорий к остановкам метротрамвая. Также начнётся проектирование мостового перехода на восточную часть о. Татышев, строительство Суриков-центра и детской школы искусств. Помимо этого, будут отреставрированы объекты культурного наследия.

— Окончатся реконструкции цирка, театра оперы и балета, благоустройство Предмостной площади. Мы говорим и о центральной части города — об улицах, находящихся между улицами Карла Маркса и Ленина, а также пр. Мира. Важно привести в порядок и инженерную инфраструктуру, — рассказал Владислав Логинов.

Депутаты озвучили свои предложения, которые касались озеленения города, создания новой транспортной схемы, реконструкции соцобъектов.

Присоединиться к преображению Красноярска также готовы крупные корпорации и промышленные предприятия Красноярского края.

Добавим, что следующее совещание состоится в декабре.