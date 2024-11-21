В Красноярске обсудили подготовку к юбилею города

— Президент Российской Федерации поддержал предложенные нами инициативы по развитию Красноярска как географического центра России. Важно, что у нас существенно изменились подходы к организации городского пространства. Много усилий вложено на изменение принципов градостроительства. Я знаю, что была большая дискуссия с общественностью, и уже есть соглашения, которые заключаются на новых принципах, чтобы жильё было неразрывно связано с социальной сферой. 400-летие Красноярска — это мощный импульс для развития города. Предусмотрены мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, транспорта, благоустройству, улучшению экологии. Важно, что целевые показатели программы охватывают развитие города до 2036 года, — отметил Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.