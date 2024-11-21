В Красноярском крае еще на два года продлят налоговые каникулы

Ряд законопроектов, которые касаются налоговой политики в регионе, рассмотрели на комитете по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания.
В частности, депутаты планируют расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей. В прошлом году они получили право платить лишь 10% от начисленной суммы. При этом были ограничения по количеству машин — две на семью, и мощности их двигателя. Новый проект оставляет количество машин неизменным, но увеличивает мощность двигателя — до 250 л/сил. Причем действовать закон начнет «задним числом» — с 1 января 2024 года. Чтобы предотвратить злоупотребления, в документе оговаривается, что налоговые льготы не будут распространяться на дорогие машины, стоимостью более 10 млн рублей. Для бюджета нововведения обойдутся в 10,3 млн рублей, но количество получателей льготы увеличится более чем на 5 тыс. человек (их станет порядка 15 тысяч).
Также правительство предлагает внести поправки в законы, связанные с налогообложением малого бизнеса. Для 64 видов деятельности по патентам и 13 видов деятельности по УСН продлят налоговые каникулы (налоговую ставку в 0%) до 1 января 2027 года. По действующему сейчас закону они должны были закончиться со следующего года.
По словам заместителя министра финансов Ольги Собещанской, установление налоговых каникул в Красноярском крае способствовало развитию и легализации малого бизнеса. По данным Управления ФНС России по Красноярскому краю, с 2015 по 2023 годы количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем в 6 раз. За последние четыре года на 15 процентов выросло число ИП (на начало года их было 69,7 тысяч).
Изменится и закон о патентной системе налогообложения. Ее ввели в Красноярском крае в 2013 году. За 10 лет было выдано 38 348 патентов, количество ИП, применяющих ПСН, возросло в 9,5 раз — 25 620 человек. Особенно большой рост произошел в 2021 году из-за отмены единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Проектом закона края предлагается синхронизировать размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода с федеральными решениями (по уменьшению стоимости патента на сумму страховых взносов и применению коэффициента-дефлятора). По словам замминистра финансов, принятие проекта закона края приведет к дополнительным доходам консолидированного бюджета края, особенно местных бюджетов, т.к. плата за патенты полностью поступает именно туда.
Правительство края также предлагает внести изменения в закон о ставках налога на игорный бизнес — повысить налог за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с 3 до 10 млн рублей. При этом по официальной статистике, таких центров в крае нет.
Председатель комитета Егор Васильев: «В конце года мы традиционно рассматриваем налоговые законы, чтобы реализовать данные нам Федерацией новые полномочия и, конечно, привести в порядок систему перед следующим налоговым периодом. Первый законопроект касается инициативы президента по многодетным семьям. По транспортному налогу увеличиваем количество лошадиных сил у автомобилей, которые льготируются для многодетных семей, и одновременно исключаем из льготирования очень дорогие автомобили, стоимостью 10−15 миллионов рублей, потому что участились случаи фиктивной формальной записи на многодетную семью автотранспортного средства, чтобы уйти от налога. Мы продляем налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей по упрощенной и патентной системам налогообложения. Федеральный законодатель дал нам это право. Пересматриваются патенты. В Красноярском крае патенты были одними из самых минимальных в стране по стоимости. Когда в 2021 году была принята федеральная инициатива — еще и вычитать из патента социальные взносы и пособия, у нас одна шестая часть патентов вообще стала равна нулю. Это несправедливо с точки зрения налогообложения. Кроме того, не был введен коэффициент-дефлятор. Этим законопроектом увеличивается расчетный доход, чтобы привести патентное законодательство в соответствие с первоначальной идеей: патенты должны стоить не очень дорого, но всё же являться альтернативным инструментом налогообложения, а не способом ухода от налогов».
Все рассмотренные на комитете проекты законов будут вынесены на сессию в ноябре, часть из них — сразу в двух чтениях, чтобы с 1 января 2025 года налоги уплачивались уже по новым нормам.