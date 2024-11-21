В Красноярском крае еще на два года продлят налоговые каникулы

Председатель комитета Егор Васильев: «В конце года мы традиционно рассматриваем налоговые законы, чтобы реализовать данные нам Федерацией новые полномочия и, конечно, привести в порядок систему перед следующим налоговым периодом. Первый законопроект касается инициативы президента по многодетным семьям. По транспортному налогу увеличиваем количество лошадиных сил у автомобилей, которые льготируются для многодетных семей, и одновременно исключаем из льготирования очень дорогие автомобили, стоимостью 10−15 миллионов рублей, потому что участились случаи фиктивной формальной записи на многодетную семью автотранспортного средства, чтобы уйти от налога. Мы продляем налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей по упрощенной и патентной системам налогообложения. Федеральный законодатель дал нам это право. Пересматриваются патенты. В Красноярском крае патенты были одними из самых минимальных в стране по стоимости. Когда в 2021 году была принята федеральная инициатива — еще и вычитать из патента социальные взносы и пособия, у нас одна шестая часть патентов вообще стала равна нулю. Это несправедливо с точки зрения налогообложения. Кроме того, не был введен коэффициент-дефлятор. Этим законопроектом увеличивается расчетный доход, чтобы привести патентное законодательство в соответствие с первоначальной идеей: патенты должны стоить не очень дорого, но всё же являться альтернативным инструментом налогообложения, а не способом ухода от налогов».