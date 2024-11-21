В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию

«В этом главная цель — сделать ещё одну Украину, а значит охватить нашу страну с юго-запада в полукольцо. Именно поэтому наше руководство готово всеми имеющимися силами обеспечить оборону нашего самого близкого союзника. Пойдет ли сейчас на этот шаг Запад? Не думаю. Слишком высоки риски глобального конфликта, после которого уже никому нечего будет делить и зарабатывать, а это для коллективного Запада самое главное», — сказал депутат.