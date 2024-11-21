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Всем инвалидам и сиротам Казахстана повысят пособие

С 1 января будущего года в Казахстане повысятся пособия по потере кормильца и по потере трудоспособности.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. 1 января 2025 года инвалиды и сироты Казахстана увидят ощутимую прибавку пособия.

Правительством Казахстана подписано постановление о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

С начала года выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составили 66,5 млрд тенге ($134 млн). Численность получателей выплат по инвалидности составляет 542,2 тысячи человек, по случаю потери кормильца — 177,9 тысячи человек.