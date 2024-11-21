Всем инвалидам и сиротам Казахстана повысят пособие

С начала года выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составили 66,5 млрд тенге ($134 млн). Численность получателей выплат по инвалидности составляет 542,2 тысячи человек, по случаю потери кормильца — 177,9 тысячи человек.