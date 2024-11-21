Мирзиёев одобрил предложения по развитию Самаркандской области — подробности

Жители Иштыхана, Ургута, Пайарыка и Кошработа выращивают виноград на 35 тыс. гектаров. Однако урожайность низкая из-за отсутствия навыков посадки высокодоходных сортов, борьбы с болезнями и применения новых агротехнических мероприятий. В связи с этим предложено создать опытную станцию Научного института садоводства и виноградарства в Иштыхане. На ней наладят выращивание саженцев методом in vitro и культивирование таких востребованных на рынке сортов винограда, как «Гигант», «Сирлибой», «Аватар». В результате урожайность увеличится на 25−30 центнеров, а экспорт — на $20 млн.