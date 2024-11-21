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Назначен новый аким Аксу

Сегодня, 21 ноября 2024 года, глава Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива Аксу представил нового акима города. Им стал Болатбек Шарипов, сообщает Zakon.kz.
Источник: Валерий Бугаев

Глава региона представил нового акима и пожелал успехов в работе.

Также он сообщил, что Нурлан Дюсимбинов по собственному желанию освобожден от должности акима Аксу. Асаин Байханов поблагодарил его за вклад в социально-экономическое развитие города.

Фото: gov.kz.

«Нурлан Шайхслямович руководил Аксу с марта 2022 года. За это время в 6 сельских округах построено 5 домов на 524 квартиры, освещено более 40 улиц, модернизированы водопроводы. Был благоустроен пляж, начались работы по преобразованию Аксуской городской больницы в межрайонную центральную больницу, открыт торговый центр “Аксумолл”.Асаин Байханов.

Что касается нового акима, то Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.

В Иртышском районе он прошел путь от руководителя управления до акима района. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Асаин Байханов отметил, что Аксу имеет важное значение в развитии экономики области, и поручил в первую очередь проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.

Фото: Валерий Бугаев.

«Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по ул. Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, Ледовая арена в Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию».Асаин Байханов.

Также новому акиму города вверены обеспечение 6−7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.