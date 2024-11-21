Назначен новый аким Аксу

«Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по ул. Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, Ледовая арена в Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию».Асаин Байханов.