3 декабря состоится прямая линия с Радием Хабировым

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Посмотреть трансляцию прямой линии также можно будет на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Начало трансляции — в 19 часов.
Задать вопрос руководителю республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на Госуслугах или через специальный раздел на официальном сайте Главы республики.
Видеообращения принимаются до 19 часов 2 декабря. При создании ролика важно соблюдать рекомендации к съёмке.