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3 декабря состоится прямая линия с Радием Хабировым

Глава республики Радий Хабиров 3 декабря в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» ответит на актуальные вопросы жителей.

Источник: Башинформ

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Посмотреть трансляцию прямой линии также можно будет на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Начало трансляции — в 19 часов.

Задать вопрос руководителю республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на Госуслугах или через специальный раздел на официальном сайте Главы республики.

Видеообращения принимаются до 19 часов 2 декабря. При создании ролика важно соблюдать рекомендации к съёмке.