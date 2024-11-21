Три замминистра здравоохранения Омской области уходят в отставку

Теперь у министра Дмитрия Маркелова вместо шести замов остается трое: первый заместитель Андрей Сухарев, а также Сергей Мальцев и Дмитрий Рябиков. Шипилова также была первым заместителем министра и трудилась в ведомстве с 2019 года, что делало Минздрав единственным министерством с двумя замами. Теперь ее должность, скорее всего, упразднят. Кролевец трудилась с 2020 года, а Иванова пришла в Минздрав еще при Андрее Стороженко.
«СуперОмск» сообщал о предстоящих кадровых изменениях в региональном Минздраве еще в начале ноября 2024 года. По данным «СуперОмска», место Кролевец по настоянию Маркелова должна занять Ольга Богданова, которая уже работала на этом посту почти 10 лет.