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Три замминистра здравоохранения Омской области уходят в отставку

Как стало известно СуперОмску, в четверг, 21 ноября 2024 года, последний рабочий день трех чиновниц Минздрава Омской области. Три заместителя министра Элеонора Кролевец, Елена Шипилова, Наталья Иванова уходят в отставку, поскольку трудовые договоры с ними не продлили.

Источник: SuperOmsk.ru

Теперь у министра Дмитрия Маркелова вместо шести замов остается трое: первый заместитель Андрей Сухарев, а также Сергей Мальцев и Дмитрий Рябиков. Шипилова также была первым заместителем министра и трудилась в ведомстве с 2019 года, что делало Минздрав единственным министерством с двумя замами. Теперь ее должность, скорее всего, упразднят. Кролевец трудилась с 2020 года, а Иванова пришла в Минздрав еще при Андрее Стороженко.

«СуперОмск» сообщал о предстоящих кадровых изменениях в региональном Минздраве еще в начале ноября 2024 года. По данным «СуперОмска», место Кролевец по настоянию Маркелова должна занять Ольга Богданова, которая уже работала на этом посту почти 10 лет.