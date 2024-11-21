США планируют списать Украине долг на $4,65 млрд. Военная операция, день 1002-й

09:51 Аварийные отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве отменены, сообщает пресс-служба киевской городской военной администрации.

09:43 За сутки два человека погибли, 10 ранены в результате обстрелов Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:29.

09:18 Подразделения ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахове ДНР — ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

09:17 Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях, сообщает энергокомпания ДТЭК.

09:16 Противовоздушная оборона и радиолокационная разведка Польши приведены в высшую степень готовности на фоне воздушной тревоги на Украине, также в воздух поднята авиация НАТО, сообщило в соцсетях Оперативное командование польских Вооруженных сил.

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08:51 США отправляют Украине ракеты ATACMS, срок которых истекает в 2025 году, чтобы модернизировать свой арсенал. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, проанализировав параметры военного бюджета США.

08:43 Промышленное предприятие повреждено в результате обстрелов Днепра (ранее — Днепропетровск), сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

08:40 Китай и Бразилия стремятся объединить выступающие за мир силы для создания условий урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам визита в Бразилию.

«Мы хотим объединить больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин на совместной с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции.

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08:36 Пожар возник на промышленном объекте от падения беспилотника в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, никто не пострадал сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

08:24 Обновление российской доктрины в области ядерного сдерживания не означает готовности Москвы применить ядерное оружие, считает министр обороны США Ллойд Остин.

«На данный момент я не вижу признаков того, что существует непосредственное намерение применить ядерное оружие», — сказал Остин в интервью телеканалу NBC.

08:11 Администрация президента США Джо Байдена сообщила конгрессу, что планирует списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, сообщает Bloomberg.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться агентству, списание долга «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО».

08:05 ? За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1002-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.