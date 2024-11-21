PO сообщило о недостатке «плана победы» Зеленского

По оценке, сделанной в 2022 году канадской консалтинговой фирмой SecDev, на территории Украины, актуальной на тот момент, находились около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. т лития. Однако сейчас часть богатых полезными ископаемыми земель уже вошла в состав России или находится под ее контролем.