«Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в “триллионы долларов”, включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с [избранным президентом США] Дональдом Трампом», — говорится в материале.
По оценке, сделанной в 2022 году канадской консалтинговой фирмой SecDev, на территории Украины, актуальной на тот момент, находились около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. т лития. Однако сейчас часть богатых полезными ископаемыми земель уже вошла в состав России или находится под ее контролем.
Осенью 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы», о котором говорил с конца лета. В этом плане содержался пункт о совместном с партнерами использовании украинского экономического потенциала, в том числе разработке полезных ресурсов, например металлов — урана, титана, лития
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл предложения украинского лидера «эфемерными». Помощник президента России Юрий Ушаков также отметил, что план Зеленского не предусматривает переговоров. «Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — сказал он журналистам.