Шеф Пентагона расстроился из-за отказа главы Минобороны Китая от встречи с ним

Отмечается, что в прошлом такие многосторонние встречи служили редкой возможностью для Вашингтона и Пекина обсудить вопросы безопасности, включая планы КНР относительно Тайваня и споры в Южно-Китайском море. «Это влияет на регион, потому что регион действительно хочет, чтобы два важных игрока в регионе, две важные державы говорили друг с другом. Это успокаивает весь регион», — сказал Остин.