Волгоградский губернатор сообщил подробности об атаке БПЛА на регион

Волгоградская область в ночь на 21 ноября 2024 года пережила атаку вражеских дронов. По сообщению Минобороны, два вражеских БПЛА пытались совершить террористическую атаку по объектам в РФ, оба уничтожены. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров раскрыл подробности: один из вражеских беспилотников уничтожен средствами ПВО Министерства Обороны в Калачевском районе Волгоградской области.