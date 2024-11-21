Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский губернатор сообщил подробности об атаке БПЛА на регион

Андрей Бочаров сделал заявление об уничтожении беспилотника под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область в ночь на 21 ноября 2024 года пережила атаку вражеских дронов. По сообщению Минобороны, два вражеских БПЛА пытались совершить террористическую атаку по объектам в РФ, оба уничтожены. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров раскрыл подробности: один из вражеских беспилотников уничтожен средствами ПВО Министерства Обороны в Калачевском районе Волгоградской области.

— Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, — сделал заявление Бочаров.

Напомним, с 5.45 утра до 8.05 был закрыт волгоградский аэропорт. Росавиация вводила ограничения на полеты в целях безопасности. Сейчас несколько рейсов задержаны. А жители южного района города сообщали о воющих сиренах со стороны «Каустика».