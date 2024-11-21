Волгоградский губернатор сообщил подробности об атаке БПЛА на регион

Волгоградская область в ночь на 21 ноября 2024 года пережила атаку вражеских дронов. По сообщению Минобороны, два вражеских БПЛА пытались совершить террористическую атаку по объектам в РФ, оба уничтожены. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров раскрыл подробности: один из вражеских беспилотников уничтожен средствами ПВО Министерства Обороны в Калачевском районе Волгоградской области.
— Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, — сделал заявление Бочаров.
Напомним, с 5.45 утра до 8.05 был закрыт волгоградский аэропорт. Росавиация вводила ограничения на полеты в целях безопасности. Сейчас несколько рейсов задержаны. А жители южного района города сообщали о воющих сиренах со стороны «Каустика».