В Великобритании призвали Стармера объяснить ситуацию с ракетами Storm Shadow

«Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой», — отметил политик на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Корбин добавил, что населению страны следует знать, насколько велик риск для его безопасности, и, если Storm Shadow действительно использовались для нанесения ударов по России, почему такое решение было принято без одобрения со стороны парламента.
Бывший лидер лейбористов подчеркнул, что с начала специальной военной операции РФ на Украине, он последовательно осуждал действия России, однако при этом всë же придерживается мнения, что добиваться мира нужно дипломатическими средствами, добавляет «Газета.Ru».
Накануне агентство Bloomberg сообщало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. По данным агентства, правительство Великобритании дало Украине разрешение так применять эти дальнобойные ракеты, но считает собственный шаг эскалацией конфликта.
Позже издание The Guardian уточнило, что представитель Стармера не стал комментировать сообщения СМИ об ударах британских дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь России. Он объяснил, что в офисе премьера не будут давать комментарии по этому поводу, однако, по данным издания, британские ракеты были использованы в действительности.
До этого, 17 ноября, The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов по России, однако официального подтверждения от Вашингтона пока не было. При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в разговоре с журналистами 18 ноября не подтвердил, что Вашингтон дал такое разрешение Киеву. Чиновник отметил, что Белый дом в своих политических решениях руководствуется ситуацией на поле боя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 ноября подчеркнула, что возможное применение Киевом дальнобойных ракет для таких целей получит «адекватный и ощутимый» ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение Украине использовать ATACMS для ударов по территории России, указал, что такой шаг США станет качественно новым витком напряженности.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.