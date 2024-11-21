В Великобритании призвали Стармера объяснить ситуацию с ракетами Storm Shadow

До этого, 17 ноября, The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов по России, однако официального подтверждения от Вашингтона пока не было. При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в разговоре с журналистами 18 ноября не подтвердил, что Вашингтон дал такое разрешение Киеву. Чиновник отметил, что Белый дом в своих политических решениях руководствуется ситуацией на поле боя.