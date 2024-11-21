Евгений Куйвашев сообщил о расширении компетенций чемпионата «Хайтек»

Чемпионат «Хайтек» проводится в Свердловской области с 2014 года. За это время общее количество компетенций и участников состязаний выросло в 3,5 раза. Всего в соревнованиях за время их проведения приняли участие более 7,5 тысячи человек, которые представляли более 25 стран. Совместно с компаниями было разработано более 70 отраслевых компетенций, направленных на решение конкретных задач.