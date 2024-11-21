Евгений Куйвашев сообщил о расширении компетенций чемпионата «Хайтек»

В Екатеринбурге прошел XI Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек», собравший ведущих специалистов из крупнейших компаний страны. По словам губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область принимает такие соревнования, так как является центром подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Далее планируется наращивать конкурентные преимущества, так как приоритетное направление работы областных властей — подготовка квалифицированных кадров для предприятий.
Флагман развития.
В «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел XI Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек». Его организаторами выступили Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Свердловской области, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. «Хайтек» собрал около 500 высококвалифицированных специалистов, которые представляли 14 крупнейших холдингов и корпораций России.
«С удовольствием отмечаю, что количество компетенций и участников за минувшие годы выросло более чем в три раза, — сказал на закрытии чемпионата губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Совместно с компаниями разработано свыше 70 отраслевых компетенций, направленных на решение конкретных корпоративных задач. Рад, что именно Свердловская область стала площадкой для проведения чемпионата. Наш регион — один из флагманов промышленного, научного и инновационного развития, ключевой центр подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей».
Евгений Куйвашев отметил, что власти Свердловской области далее будут наращивать конкурентные преимущества, расширять набор компетенций. Одним из приоритетных направлений работы является подготовка квалифицированных кадров под запросы различных предприятий. Чемпионат «Хайтек» в полной мере решает эту задачу.
Технологический суверенитет.
С 2024 года чемпионат «Хайтек» проходит по российским методикам, исходя из интересов отечественных компаний. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Росатом исторически уделяет внимание подготовке и развитию высокотехнологичных кадров, а также вопросам повышения производительности труда. Мы принимаем участие в чемпионате “Хайтек” с 2015 года. Для нас это эффективный инструмент разработки и апробирования практик повышения производительности труда, — сказал Алексей Лихачев. — Сегодня, когда актуальность задачи обеспечения технологического суверенитета возрастает многократно, важно понимать, что без людей, обеспечивающих работу промышленности, это невозможно».
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева поддержала идею по наращиванию соревновательных компетенций чемпионата «Хайтек» и привлечению новых участников из дружественных стран.
«Сегодня по итогам встречи с экспертами, сотрудниками предприятий, участниками, руководством Свердловской области, с коллегами из правительства РФ мы решили на ближайшем наблюдательном совете АСИ представить президенту нашу новую модель подготовки кадров. С учетом, безусловно, продвижения чемпионата “Хайтек”, которое будет ориентировано в том числе на международное сотрудничество со странами БРИКС, ЕАЭС, — сказала Светлана Чупшева. — “Хайтек” — это не просто соревнования, это постоянная системная работа. Чемпионат лишь финальное мероприятие, где мы представляем результаты ежедневного труда».
Гендиректор АСИ отметила, что за 10 лет чемпионат проделал огромный путь. Были переняты лучшие мировые практики по стандартам и программам подготовки, они были внедрены в российскую систему образования. Было создано экспертное сообщество. Это специалисты с многолетним опытом, профессионалы высокого уровня, наставники.
Участники «Хайтека» в течение трех дней состязались в 28 компетенциях. Они разрабатывали технологические решения, тестировали отечественные материалы и оборудование для выполнения задач импортозамещения, оптимизации производства и рабочего места.
Специальную премию в 1 млн рублей от АСИ в номинации «Мастер развития промышленности» вручили конкурсанту и его наставнику, которые заработали максимальное число баллов за выполнение конкурсных заданий в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Победителями стали представители «Росатома».
Работники предприятий и колледжей Свердловской области по итогам соревнований завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Чемпионат «Хайтек» проводится в Свердловской области с 2014 года. За это время общее количество компетенций и участников состязаний выросло в 3,5 раза. Всего в соревнованиях за время их проведения приняли участие более 7,5 тысячи человек, которые представляли более 25 стран. Совместно с компаниями было разработано более 70 отраслевых компетенций, направленных на решение конкретных задач.