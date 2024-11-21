Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнес-форум Baikal Camp — 2024 стартовал в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — Бизнес-форум Baikal Camp — 2024 проходит в Иркутске 21—22 ноября.

Источник: Заксобрание Иркутской области

В торжественном открытии приняли участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, депутаты регионального парламента Федор Саломатов и Денис Ягодзинский. В этом году основная тема бизнес-форума — «Осознанное лидерство, стратегии устойчивого и безопасного роста», уточняет пресс-служба депутатского корпуса.

Приветствуя участников от имени депутатов областного парламента, Александр Ведерников отметил, что для успешного развития бизнеса предпринимателям необходимо быть готовыми к переменам. «Депутаты Заксобрания часто проводят встречи с жителями в своих избирательных округах. Многие говорят, что хотели бы заниматься бизнесом, но только немногие что-то делают, что-то меняют, чтобы этим бизнесом заняться. Хорошо, что есть такие бизнес-форумы, где участники могут поделиться лайфхаками, успешными практиками, получить новые знания от спикеров. Пусть вам это поможет, и спасибо за готовность меняться, за смелость заниматься бизнесом», — сказал Александр Ведерников.

В форуме принимают участие эксперты из Иркутска, Новосибирска, Краснодара, Казани, Москвы. Они расскажут иркутским предпринимателям о системном маркетинге, искусственном интеллекте в бизнесе, стратегиях бизнес-лидерства, моделях построения собственного бизнеса.