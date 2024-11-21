Бизнес-форум Baikal Camp — 2024 стартовал в Иркутске

Приветствуя участников от имени депутатов областного парламента, Александр Ведерников отметил, что для успешного развития бизнеса предпринимателям необходимо быть готовыми к переменам. «Депутаты Заксобрания часто проводят встречи с жителями в своих избирательных округах. Многие говорят, что хотели бы заниматься бизнесом, но только немногие что-то делают, что-то меняют, чтобы этим бизнесом заняться. Хорошо, что есть такие бизнес-форумы, где участники могут поделиться лайфхаками, успешными практиками, получить новые знания от спикеров. Пусть вам это поможет, и спасибо за готовность меняться, за смелость заниматься бизнесом», — сказал Александр Ведерников.